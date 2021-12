Une saison 8 pour Fear The Walking Dead et une date pour la suite de la saison 7 sur AMC

Alors que la fin s’approche pour The Walking Dead et que The Walking Dead: The World Beyond s’est récemment terminée, une série de la franchise persiste. Fear The Walking Dead vient en effet d’être renouvelée pour une saison 8.

Cette annonce s’accompagne d’une grosse surprise, puisqu’il a été dévoilé que Kim Dickens reviendrait en tant que régulière dans cette saison 8, reprenant le rôle de Madison Clarke, un personnage laissé pour mort à la moitié de la saison 4. Elle avait disparu en entrainant une horde de walkers dans un stade avant de les enflammer. Elle s’était sacrifiée pour sauver ses enfants et le reste du groupe, mais il apparait maintenant qu’elle a dû s’en sortir. Comment ? La réponse l’année prochaine.

Avant cela, Fear The Walking Dead doit conclure sa saison 7. La seconde moitié arrivera au printemps. AMC annonce un lancement le dimanche 17 avril 2022.

Pour rappel, en France, cette saison 7 de Fear The Walking Dead est actuellement en diffusion sur Canal+ Séries. Elle se termine le 10 décembre prochain.