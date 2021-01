Fear The Walking Dead Saison 6b : La seconde moitié de la saison arrive en avril sur AMC

Bien que l’on a récemment parlé de Fear The Walking Dead au moment de l’annonce de son renouvellement pour une saison 7, il ne faudrait pas oublier qu’AMC n’a pas encore terminé de diffuser la saison 6. La seconde partie arrivera le 11 avril prochain sur la chaine américaine.

Ainsi, cinq mois après, nous retrouverons les personnages de Fear The Walking Dead alors qu’ils s’apprêtent à affronter leur ennemi, à savoir la tyrannique Virginia (Colby Minifie). L’influence de cette dernière a affecté le groupe au point que de nouvelles alliances se forgent, des relations sont détruites et des loyautés sont remises en question.

En attendant que Morgan (Lennie James) libère ses amis, nous apprenons que le casting va accueillir de nouveaux visages dont certains seront très familiers aux amateurs de séries TV : John Glover (Smallville, The Good Wife), Nick Stahl (Carnivale) et Keith Carradine (Dexter, Madam Secretary).

The end is the beginning. #FearTWD returns April 11th. pic.twitter.com/uSLeGXzAVl

— FearTWD (@FearTWD) January 27, 2021