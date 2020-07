Fearless Saison 1 : Helen McCrory est en quête de vérité dans un nouveau thriller, ce soir sur C8

Diffusée il y a déjà trois ans en Angleterre sur la chaine ITV, la première saison du thriller judiciaire Fearless de Patrick Harbinson avec Helen McCrory (Peaky Blinders) en tête d’affiche arrive finalement sur nos écrans, dès ce soir sur C8 à partir de 21h15.

Se composant de 6 épisodes, Fearless nous relate une histoire où la loi et la politique entrent en collision. Le récit s’intéresse à Emma Blunt (McCrory), une avocate connue pour défendre les causes perdues. Elle enquête sur le meurtre d’une jeune étudiante dans l’Est-Anglie et cherche à libérer l’homme qui a été condamné du crime et qu’elle pense innocent.

Plus son investigation progresse, plus Emma va se heurter aux pouvoirs en place, à la police ainsi qu’aux services de renseignements qui sont déterminés à l’empêcher de découvrir la vérité.

Il n’y aura pas de saison 2 de Fearless, puisque la série a été officiellement annulée par la chaine britannique ITV.

Au casting de cette première et donc dernière saison de Fearless, nous trouvons donc Helen McCrory qui est accompagnée par Michael Gambon (Harry Potter), John Bishop, Robin Weigert (Jessica Jones), Jonathan Forbes (Catastrophe), Wunmi Mosaku (Damilola) et Jamie Bamber (Marcella).

