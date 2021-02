Diffusée sur la chaine britannique ITV en 2017, la première et unique saison de Fearless a déjà été proposée en France il y a plus de six mois de cela sur la chaine C8. C’est maintenant les spectateurs de Polar+ qui peuvent découvrir cette création de Patrick Harbinson avec Helen McCrory (Peaky Blinders) à partir de ce lundi 15 février à 20h50.

Se composant de 6 épisodes, Fearless nous relate une histoire où la loi et la politique entrent en collision. L’histoire suit plus spécifiquement Emma Banville, avocate réputée dans la défense des droits de l’homme et les causes perdues qui se lance dans un nouveau combat afin de libérer Kevin Russell, qu’elle croit avoir été injustement reconnu coupable de meurtre en 2003.

Alors que son enquête progresse, Emma commence à subir des pressions. Elle se heurte au pouvoir en place, à la police ainsi qu’aux services de renseignements qui sont déterminés à l’empêcher de découvrir la vérité.

Notons que Fearless n’a pas connu de saison 2, ITV ayant choisi de ne pas poursuivre suite à des audiences peu convaincantes.

Fearless, met dont à l’affiche Helen McCrory qui est accompagnée par Michael Gambon (Harry Potter), John Bishop, Robin Weigert (Jessica Jones), Jonathan Forbes (Catastrophe), Wunmi Mosaku (Damilola) et Jamie Bamber (Marcella).

