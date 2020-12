Une saison 2 pour Feel Good, qui sera également la dernière sur Netflix

L’humoriste Mae Martin peut poursuivre son histoire et la conclure sur Netflix, avec la commande d’une saison 2 de Feel Good par la plateforme, qui a été annoncé comme la dernière pour la dramédie. La chaine britannique Channel 4, qui avait commissionné la série, n’est plus attachée au projet.

Semi-autobiographique, Feel Good nous relate donc la vie de l’humoriste Mae Martin qui vit une histoire intense et compliquée avec sa nouvelle petite amie George, tout en tentant de surmonter les difficultés de la sobriété. Elle fait tout pour garder le contrôle malgré sa tendance à devenir obsessive et à tout romantiser. (lire le bilan de la saison 1 pour en savoir plus.)

En saison 2, la romance entre Mae et George se poursuit alors que Mae continue à rencontrer des difficultés à faire la paix avec les fantômes de son passé et que George cherche à se réinventer dans le présent. Les deux femmes peuvent-elles grandir ensemble ou devront-elles se séparer pour y arriver ?

La distribution de Feel Good réunit, autour de Mae Martin, Charlotte Ritchie, Sophie Thompson, Lisa Kudrow, Phil Burgers et Adrian Lukis.

La saison 2 de Feel Good sera mise en ligne sur Netflix en 2021. Le service de streaming poursuivra ensuite sa collaboration avec Mae Martin, le co-scénariste Joe Hampson et les producteurs Objective Fiction sur une nouvelle série prenant place aux États-Unis qui est en développement.

