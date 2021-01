Filthy Rich Saison 1 : Une histoire d’héritage explosive avec Kim Cattrall à découvrir dès ce soir sur Teva

Fraichement diffusée cet automne sur la chaine américaine FOX, la nouveauté Filthy Rich débarque en France ce dimanche soir sur Teva à partir de 20h55. Se composant de 10 épisodes, cette première saison est également la dernière, puisque la série a déjà été annulée.

Développée par Tate Taylor, Filthy Rich est présentée comme étant un soap familial satirique et gothique qui se base sur la dramédie néo-zélandaise du même nom (datant de 2016) de Gavin Strawhan et Rachel Lang.

L’histoire débute avec le crash d’un avion dans lequel se trouvait le patriarche d’une riche famille qui est à la tête d’une chaine de télévision chrétienne extrêmement populaire. Sa femme et ses enfants sont alors choqués de découvrir qu’il a laissé derrière lui trois enfants illégitimes et les a inclus dans son testament, mettant en danger la réputation de la famille et, surtout, sa fortune.

Au casting de cette première saison de Filthy Rich, nous trouvons Kim Cattrall, Gerald McRaney, Aubrey Dollar, Corey Cott, Benjamin Aguilar, Mark L. Young, Melia Kreiling, Steve Harris, David Denman et Olivia Macklin.

