Finding Alice : Keeley Hawes fait face aux secrets de son mari, en janvier 2021 sur ITV

Keeley Hawes retrouve le scénariste de The Durrells pour Finding Alice, une comédie dramatique noire qui explore le deuil, l’amour et la vie après la mort d’un proche à partir de janvier 2021 sur ITV. Il n’y a pas encore de date de lancement, mais il y a un trailer.

Scénarisée par Simon Nye et Roger Goldby, Finding Alice se centre ainsi sur Alice qui perd son mari Harry après 20 ans lorsque ce dernier tombe dans l’escalier de leur nouvelle maison qu’il avait lui-même conçue. Pour le coup, cette demeure est à la fois étrange, merveilleuse et impraticable et Alice a des difficultés à s’y retrouver. Elle est encore plus perdue suite à la mort de son mari, et ne sait même pas où se trouve le réfrigérateur.

Ce n’est pas son seul problème, Alice ne tarde pas à découvrir que, comme bien des hommes, Harry avait son lot de secrets qu’il se refusait à gérer, et dans le registre, il en a plus que d’autres. Sa mort place ainsi Alice face à une accumulation de secrets, de dettes et de soupçons qu’elle est forcée de confronter si elle veut pouvoir s’en sortir.

Se composant de six épisodes, Finding Alice réunit donc dans sa distribution Keeley Hawes qui est entourée de Joanna Lumley, Nigel Havers, Jason Merrells, Gemma Jones, Kenneth Cranham, Isabella Pappas et Sharon Rooney.

