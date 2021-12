Firebite Saison 1 : La chasse aux vampires débute dans le désert australien et dès aujourd’hui sur AMC+

Pour sa dernière série de genre, AMC+ se tourne vers l’Australie et propose ainsi la nouvelle Firebite qui nous entraine à la chasse de vampires dans le désert, et ce, dès aujourd’hui sur la plateforme de streaming américaine (pas d’information au sujet d’une diffusion française pour le moment).

De quoi parle Firebite ?

Création de Warwick Thornton (Samson and Delilah, Sweet Country), Firebite suit deux chasseurs australiens indigènes, Tyson (Rob Collins) et Shanika (Shantae Barnes-Cowan), dans leur quête pour combattre la dernière colonie de vampires au milieu du désert d’Australie du Sud.

L’histoire se déroule dans une ville minière isolée dans le désert, une cachette pour le dernier bastion de vampires expédié de Grande-Bretagne en Australie en 1788 par la superpuissance coloniale pour éradiquer les populations indigènes. S’abritant du soleil dans les mines souterraines et les tunnels qui entourent la ville jusqu’à aujourd’hui, la colonie est de plus en plus nombreuse et affamée. La guerre se prépare. Tyson et Shanika sont à l’avant-garde de la guerre. Mais quel espoir un homme téméraire et une orpheline de 17 ans peuvent-ils avoir de vaincre ces vicieux parasites assoiffés de sang, alors que des légions de guerriers avant eux ont échoué ?

Le casting de Firebite

La distribution de cette saison 1 de Firebite se compose de Rob Collins (Mystery Road, Glitch), Shantae Barnes-Cowan (Total Control), Yael Stone (Orange Is the New Black, Picnic at Hanging Rock) et Callan Mulvey (Power, The Luminaries).