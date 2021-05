Flatbush Misdemeanors Saison 1 : Kevin et Dan nous invitent à explorer Brooklyn, ce dimanche sur Showtime

Programme chargé ce week-end sur la chaine câblée américaine Showtime qui ramène The Chi pour sa saison 4 et Black Monday pour sa saison 3. Elle ajoute pour l’occasion à sa soirée du dimanche une autre comédie, Flatbush Misdemeanors.

Créée par Kevin Iso (High Fidelity) et Dan Perlman (That’s My Bus!) qui tiennent également les premiers rôles, Flatbush Misdemeanors se présente comme étant une comédie au sujet de la vie en ville.

Plus précisément, nous suivrons donc Kevin et Dan alors qu’ils évoluent dans la communauté de Flatbush, Brooklyn. Les deux amis de longue date cherchent un moyen de sortir de leur petit monde et de connecter avec d’autres personnes, ce qui n’est pas sans difficulté pour eux.

Au niveau de la distribution, Kevin Iso et Dan Perlman sont accompagnés dans cette saison 1 de Flatbush Misdemeanors par Kristin Dodson, Hassan Johnson, Kareem Green, Sharlene Cruz et Zuri Reed.

