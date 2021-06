Flesh and Blood : Des secrets de famille menacent de tout détruire, ce soir sur M6

Après la diffusion de The Cry, M6 poursuit la semaine en proposant une autre série britannique à savoir le thriller en 4 épisodes Flesh and Blood.

Création de Sarah Williams diffusée sur la chaine britannique ITV en 2020, Flesh and Blood nous parle d’une famille dont l’équilibre est bouleversé lorsque la mère se lance dans une nouvelle relation.

Vivien a récemment perdu son mari, Terry. Pour s’occuper de son époux malade, elle avait renoncé à tenir son salon de coiffure. Maintenant veuve, elle a repris goût à la vie depuis qu’elle fréquente Mark, un médecin à la retraite.

Ses enfants Helen, Jake et Natalie sont très troublés lorsque leur mère, Vivien leur révèle qu’elle est amoureuse de ce nouvel homme. L’annonce fait l’effet d’une bombe, d’autant que Mark, chirurgien à la retraite, semble mettre de la distance entre elle et ses enfants. Des années de rancunes longtemps enfouies, de rivalités et de trahisons refont alors surface et menacent de détruire les liens entre les membres de la tribu.

Flesh and Blood met à l’affiche Imelda Staunton, Stephen Rea, Russell Tovey, Claudie Blakley, Lydia Leonard, Francesca Annis, Sharon Small, Lara Rossi, Keir Charles, Vincent Regan, David Bamber, Stephanie Langton et Clara Indrani. L’intégralité de la série est également disponible sur Salto.

