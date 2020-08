Flowers Saison 2 : L’excentrique famille replonge dans la mélancolie, dès à présent sur Netflix

Série nous venant de Channel 4 et déjà diffusée en France sur Canal+ Séries, la seconde saison de Flowers est dès à présent disponible sur Netflix (sans la saison 1).

Pour rappel, la première saison de Flowers — série créée par Will Sharpe — nous introduisait à la famille dysfonctionnelle qui donne son nom à la série pour explorer les affres de la dépression. Un mariage fichu, une grand-mère sénile, des jumeaux adultes en compétition permanente… Tout est réuni pour ramasser les morceaux d’une famille qui implose.

Reprenant deux ans après les évènements de la première saison, cette seconde saison reconnecte ainsi avec Maurice (Julian Barratt) et Deborah (Olivia Colman) en vacances. Le premier suit un traitement et semble aller mieux, tandis que la seconde est sur le point de devenir une auteure publiée avec un livre au sujet de la dépression de son mari. En ce qui concerne leurs enfants, Donald (Daniel Rigby) a lancé son entreprise de plomberie tandis qu’Amy est de retour à la maison familiale avec son groupe, The Pink Cuttlefish Orchestra.

Cette saison 2 de Flowers se compose donc de 6 épisodes et réunit donc Olivia Colman, Julian Barratt, Will Sharpe, Colin Hurley, Daniel Rigby, Sophia Di Martino, Leila Hoffman et Harriet Walter.

