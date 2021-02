For All Mankind Saison 2 : La conquête spatiale reprend dès à présent sur Apple TV+

Déjà renouvelée pour une saison 3, For All Mankind fait son retour dès ce vendredi 19 février sur Apple TV+ pour une saison 2 qui nous ramène cette fois-ci dans les années 80 et nous plonger dans une guerre froide très lunaire.

Pour rappel, For All Mankind nous vient de Ronald D. Moore (Outlander, Battlestar Galactica), Matt Wolpert et Ben Nedivi, et prend place dans un monde où l’Union soviétique a battu les États-Unis dans la Course pour l’espace en étant les premiers à marcher sur la Lune. Le moral de la NASA en fut alors dévasté, forçant l’Amérique à opter pour des méthodes désespérées dans le but de maintenir la paix. La première saison suivait donc les Américains déterminés à rattraper leur retard, naviguant entre défis politiques et technologiques pour parvenir à se poser sur la lune, et s’y établir.

En saison 2, nous faisons un bond dans le temps de près de dix ans, et la technologie et l’exploration lunaire on fait un bond en avant. Nous sommes maintenant en 1983 sous la présidence de Ronald Reagan et en période où les tensions entre les États-Unis et l’URSS sont à leur sommet. Les deux se confrontent dans le but de prendre le contrôle de sites riches en ressources sur la lune. Une collaboration entre la NASA et les militaires a ainsi vu le jour, ce que certains ont vu comme une opportunité alors que d’autres sont toujours farouchement opposés à cette association.

La saison 2 de For All Mankind réunit Joel Kinnaman (Edward Baldwin), Jodi Balfour (Ellen Waverly), Michael Dorman (Gordo Stevens), Sarah Jones (Tracy Stevens), Wrenn Schmidt (Margo Madison), Shantel VanSanten (Karen Baldwin), Krys Marshall (Danielle Poole) et Sonya Walger (Molly Cobb).

Ils sont rejoints par Cynthy Wu (Holidate) dans la peau de Kelly Baldwin, la fille adoptive de Karen et Ed; Coral Peña (Chemical Hearts) dans le rôle d’Aleida Rosales, une brillante ingénieur avec un passé compliqué ; et Casey W. Johnson (GLOW) incarnant Danny Stevens, le fils des astronautes Gordo et Tracy.

