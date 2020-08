For All Mankind Saison 2 : La course pour l’espace reprend dans le teaser de la série Apple+

Apple TV+ repart prochainement dans l’espace avec la saison 2 de son uchronie For All Mankind. S’il n’y a pas encore de date de retour, le service de streaming dévoile les premières images à l’aide d’un teaser.

Nous venant de Ronald D. Moore (Outlander, Battlestar Galactica), Matt Wolpert et Ben Nedivi, l’histoire de For All Mankind prend place dans un monde où l’Union soviétique a battu les États-Unis dans la Course pour l’espace en étant les premiers à marcher sur la Lune. Le moral de la NASA en fut alors dévasté, forçant l’Amérique à opter pour des méthodes désespérées dans le but de maintenir la paix. La première saison suivait donc les Américains déterminés à rattraper leur retard, naviguant entre défis politiques et technologiques pour parvenir à se poser sur la lune, et s’y établir.

En saison 2, nous faisons un bond dans le temps pour nous retrouver en 1983, sous la présidence de 1983. On retrouvera ainsi Edward Baldwin ayant fait des sacrifices dans sa carrière dans le but de favoriser sa famille, devenue ce qui compte le plus dans son existence. À côté, Gordo aura perdu tout espoir, alors que Tracy sera devenue une célébrité. Surtout, la NASA se lancera dans une collaboration avec les militaires.

La distribution de For All Mankind saison 2 réunit Joel Kinnaman (Edward Baldwin), Jodi Balfour (Ellen Waverly), Michael Dorman (Gordo Stevens), Sarah Jones (Tracy Stevens), Wrenn Schmidt (Margo Madison), Shantel VanSanten (Karen Baldwin), Krys Marshall (Danielle Poole) et Sonya Walger (Molly Cobb).

