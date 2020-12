Une saison 3 pour For All Mankind, Apple TV+ poursuit sa conquête spatiale

Apple TV+ reste dans l’espace, le service de streaming vient d’annoncer le renouvellement pour une saison 3 de For All Mankind, une nouvelle qui arrive plus de deux mois avant le lancement de la seconde saison de cette série uchronique.

Renouveler avant la diffusion d’une saison devient une habitude chez Apple TV+ qui avait par ailleurs commander une saison 2 de For All Mankind avant même le lancement de la première. Elle a également renouveler Dickinson et Ted Lasso pour des saisons 3, leur seconde saison n’ayant pas encore été mise en ligne.

Si vous n’êtes pas familiers avec la série, For All Mankind nous vient de Ronald D. Moore (Outlander, Battlestar Galactica), Matt Wolpert et Ben Nedivi, et prend place dans un monde où l’Union soviétique a battu les États-Unis dans la Course pour l’espace en étant les premiers à marcher sur la Lune. Le moral de la NASA en fut alors dévasté, forçant l’Amérique à opter pour des méthodes désespérées dans le but de maintenir la paix.

La saison 2 de For All Mankind reprend en 1983 sous la présidence de Ronald Reagan et en période où les tensions entre les États-Unis et l’URSS sont à leur sommet. Les deux se confrontent dans le but de prendre le contrôle de sites riches en ressources sur la lune. Une collaboration entre la NASA et les militaires a ainsi vu le jour, ce que certains ont vu comme une opportunité alors que d’autres sont toujours farouchement opposés à cette association.

For All Mankind réunit dans sa distribution Joel Kinnaman, Michael Dorman, Sarah Jones, Shantel VanSanten, Wrenn Schmidt, Jodi Balfour, Krys Marshall et Sonya Walger. Ils sont rejoints en saison 2 par Cynthy Wu, Coral Peña et Casey W. Johnson.

Le tournage pour la saison 3 de For All Mankind commencera au printemps prochain.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.