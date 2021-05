For Life Saison 1 : Un nouveau genre d’avocat plaide, ce soir sur TF1

Lancée l’année dernière sur la chaine américaine ABC et déjà proposée en janvier dernier sur SérieClub, la saison 1 de la série judiciaire For Life fait ses débuts ce soir sur TF1 à partir de 22h50, à raison de 3 épisodes par soirée. A noter qu’une saison 2 vient d’être diffusée aux États-Unis.

Produite par 50 Cent (déjà derrière Power sur Starz) et scénarisée par Hank Steinberg, For Life est donc une série judiciaire et elle s’inspire d’une histoire vraie, se basant sur la vie d’Isaac Wright Jr, un avocat pas comme les autres.

L’histoire nous parle ainsi d’Aaron Wallace (Nicholas Pinnock), un prisonnier qui devient un avocat défendant ses codétenus dans l’espoir de pouvoir commuter sa condamnation à vie pour un crime qu’il n’a pas commis. Sa quête de liberté est animée par son désir de retrouver sa famille et retrouver la vie qui lui a été volée.

Au casting de cette première saison de For Life, nous trouvons Nicholas Pinnock, Indira Varma, Joy Bryant, Glenn Fleshler, Dorian Missick, Tyla Harris, Mary Stuart Masterson et Boris McGiver.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.