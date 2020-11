For Life Saison 2 : Aaron Wallace reprend son combat contre le système judiciaire américain, dès ce soir sur ABC

Aaron Wallace continue de plaider sa cause dans une saison 2 de For Life, la série judiciaire encore inédite en France étant ainsi de retour sur le network américain ABC à partir de ce mercredi 18 novembre.

Pour rappel, For Life nous vient de Hank Steinberg, librement inspiré par l’histoire vraie d’Isaac Wright Jr. La série suit alors Aaron Wallace, un homme accusé à tort de meurtre et envoyé en prison à vie qui devient avocat depuis sa cellule et se sert de sa nouvelle activité afin d’aider ses compagnons mais aussi prouver son innocence. Sa quête de liberté est motivée par son désir désespéré de retrouver sa famille et de récupérer la vie qui lui a été arrachée. Injustement condamné, le détenu va devoir se heurter aux limites du système judiciaire pénal.

En saison 2, après avoir passé neuf ans à se battre pour retrouver sa liberté, Aaron Wallace ne lâche plus rien, et est prêt à donner sa vie pour son combat. Alors que de nouveaux ennemis émergent à Bellmore et que Marie doit faire face à des charges criminelles pour avoir assister Aaron dans des affaires, ce dernier doit trouver comment avoir le dessus sur Maskins.

La distribution de For Life réunit Nicholas Pinnock, Indira Varma, Joy Bryant, Mary Stuart Masterson, Dorian Crossmond Missick, Tyla Harris, Glenn Fleshler, Boris McGiver, Timothy Busfield.

