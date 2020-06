Une saison 2 pour For Life, mais pas pour The Baker and the Beauty sur ABC

Aaron Wallace continue sa carrière d’avocat sur ABC. Le network américain vient d’annoncer le renouvellement de For Life pour une saison 2.

Série judiciaire produite par 50 Cent (déjà derrière Power sur Starz) et scénarisée par Hank Steinberg, For Life s’inspire d’une histoire vraie, se basant sur la vie d’Isaac Wright Jr, un avocat pas comme les autres.

L’histoire nous parle ainsi d’Aaron Wallace, un prisonnier qui devient un avocat défendant ses codétenus dans l’espoir de pouvoir commuter sa condamnation à vie pour un crime qu’il n’a pas commis. Sa quête de liberté est animée par son désir de retrouver sa famille et retrouver la vie qui lui a été volée. For Life met à l’affiche Nicholas Pinnock, Indira Varma, Joy Bryant, Glenn Fleshler, Dorian Missick, Tyla Harris, Mary Stuart Masterson et Boris McGiver.

Ce renouvellement arrive un mois après l’annulation d’Emergence, qui occupait la même case horaire. For Life réalisait alors une meilleure performance sur la cible démographique que cette dernière, bien qu’elle réunissait moins sur l’ensemble du public — en tout cas, au cours de la première journée de diffusion.

Sur les 10 séries dramatiques d’ABC, For Life se place sixième au classement sur la cible démographique, et dernière sur l’ensemble du public, juste derrière The Baker and The Beauty.

Justement, la chaine de l’alphabet a également annoncé que The Baker and The Beauty ne reviendrait pas, il n’y aura pas de saison 2 pour cette comédie romantique.

Adaptation de la la série israélienne éponyme (disponible sur Amazon Prime) développée par Dean Georgaris pour la télévision américaine, The Baker and The Beauty se centre sur Daniel Garcia (Victor Rasuk), un boulanger de classe moyenne et fils d’immigrés cubains qui fait tout pour aider ses parents et ses frères et sœurs. Lorsqu’une soirée à Miami en compagnie de sa petite-amie tourne à la rupture, Daniel fait la connaissance de Noa Hamilton (Nathalie Kelley), star internationale.

Cette rencontre transforme alors son existence. Il se lance dans une relation avec Noa et se retrouve sous le feu des projecteurs, avec tous les avantages et inconvénients que cela implique. Carlos Gomez, Dan Bucatinsky, David Del Rio, Lisa Vidal et Michelle Veintimilla complètent la distribution de la série.

La première saison de The Baker and the Beauty, comprenant 9 épisodes, avait alors réunit 2.5 millions de personnes, et réalisé du 0.47 pts sur la cible démographique au cours de sa première journée de diffusion. C’était alors la série dramatique ABC la moins performante.

