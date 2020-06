For The People : Les jeunes avocats du Shondaland débarquent sur Amazon

Les avocats du Shondaland plaident leur cause à partir de ce 8 juin sur Amazon Prime Video. Déjà diffusée sur Canal+, l’intégralité de la série For The People est maintenant disponible sur le service de streaming.

Co-produite par Shonda Rhimes avant qu’elle ne quitte ABC pour Netflix, For The People nous vient de Paul William Davies, un ancien de Scandal et se propose de nous entrainer dans les cours de district des États-Unis à New York, les tribunaux fédéraux américains de droit commun de première instance. On suit alors de nouveaux avocats travaillant pour la défense et l’accusation alors qu’ils traitent des affaires les plus médiatisées et les plus payés et se croisent dans leurs vies personnelles.

N’ayant pas décroché de saison 3, For The People, qui fut diffusée en 2018-2019 sur ABC, se compose au total de 2 saisons pour 20 épisodes.

Au niveau du casting, For The People met à l’affiche Britt Robertson, Jasmin Savoy Brown, Ben Rappaport, Anna Deavere Smith, Susannah Flood, Wesam Keesh, Regé-Jean Page, Hope Davis, Vondie Curtis-Hall et Ben Shenkman.

