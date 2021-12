Four Lives : L’affaire du tueur de Grindr, en janvier sur BBC One

Cela est devenu une sorte de tradition en Angleterre, chaque année commence avec un true crime drama. Pour commencer 2022, BBC One nous propose de revenir sur l’affaire du tueur de Grindr avec la mini-série Four Lives qui est diffusée sur trois soirées consécutives, du 3 au 5 janvier 2022.

De Quoi parle Four Lives ?

Scénarisée par Neil MacKay et produit par Jeff Pope, qui ont déjà travaillé ensemble sur Appopriate Adult et The Moorside, Four Lives nous relate l’histoire des quatre victimes du tueur Stephen Port : Anthony Walgate, Gabriel Kovari, Daniel Whitworth, et Jack Taylor. Les meutres ont été commis entre juin 2014 et septembre 2015.

L’histoire commence avec le corps de deux jeunes retrouvés morts à Londres, la police classant cela comme des overdoses. Mais leurs proches ne sont pas convaincus et vont donc tenter de découvrir ce qui s’est réellement passé. L’affaire est aussi connue sous le nom de The Barking Murders, en référence à la ville où les meurtres se sont produits. Cela devait d’ailleurs être le nom de cette mini-série, avant que le titre ne soit changé en faveur de Four Lives, pour honorer les victimes.

Four Lives met donc en scène Stephen Merchant dans la peau de Stephen Port, qui fut surnommé le tueur de Grindr. Face à lui, on retrouve Sheridan Smith dans la peau de Sarah Sak, la mère d’Anthony Walgate. La distribution est complétée par Rufus Jones (Stan & Ollie), Stephanie Hyam (Bodyguard), Leanne Best (Line of Duty), Robert Emms (Cleaning Up), et Samuel Barnett (Dirk Gently).