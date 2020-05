FOX dévoile sa grille de l’automne 2020 avec NeXt, Filthy Rich, le football, mais sans 9-1-1, The Resident et Prodigal Son

Habituellement, le premier network à nous dévoiler sa grille de l’automne, à ouvrir le bal des Upfronts, est NBC. Ce ne sont pas des upfronts traditionnelles qui ont lieu cette année et c’est donc FOX qui nous donne un premier aperçu peu encourageant de ce que sera la rentrée prochaine.

L’idée est que, puisqu’il n’est pas garanti que la production des programmes puissent reprendre, FOX garde ses poids lourds (9-1-1 et 9-1-1: Lone Star), pour la mi-saison. Il n’est d’ailleurs pas encore confirmé que The Resident, Prodigal Son et Last Man Standing seront renouvelées ! Almost Family, BH90210 et Deputy ont déjà été annulées.

A la place, nous pourrons suivre deux séries qui étaient annoncées pour ce printemps et seront donc gardées dans les cartons pendant quelques mois encore : le soap opera Filthy Rich avec Kim Cattrall et le techno-thriller NeXt avec John Slattery. De plus, déjà proposée sur Spectrum, FOX diffusera la première saison de L.A.’s Finest (aka Los Angeles : Bad Girls) avec Jessica Alba et Gabrielle Union.

Les seuls retours garantis pour l’automne sont ceux des séries d’animation : The Simpsons, Bless The Harts, Family Guy et Bob’s Burgers (que le network renouvelle officiellement pour une saison 11 pour l’occasion).

La saison des pilotes étant tombée à l’eau, les annonces concernant les nouvelles séries sont limitées. Il a cependant été annoncé que Call Me Kat, une adaptation de la comédie britannique Miranda avec Mayim Bialik dans le premier rôle, a été commandée. Elle sera donc proposée à la mi-saison avec la franchise 9-1-1, ainsi que les séries d’animation The Great North avec Nick Offerman et Megan Mullally et Housebroken avec Lisa Kudrow, Clea Duvall et Nat Faxon.

Voici la grille de l’automne de FOX:

Lundi

20h00 – LA’s Finest

21h00 – NeXt



Mardi

20h00 – Cosmos: Possible Worlds

21h00 – Filthy Rich

Mercredi

20h00 – The Masked Singer

21h00 – MasterChef Junior

Jeudi

20h00 – NFL Football



Vendredi

20h00 – WWE’s SmackDown Live

Dimanche

20h00 – The Simpsons

20h30 – Bless The Harts

21h00 – Bob’s Burgers

21h30 – Family Guy

