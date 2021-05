FOX dévoile sa grille de l’automne 2021 avec 9-1-1, The Resident, Our Kind of People, The Big Leap, Les Simpson…

Comme le veut la tradition des upfronts, après NBC c’est au tour de FOX de nous dévoiler sa grille de programmes de l’automne prochain sur laquelle quelques nouveautés rejoignent des séries établies, mais surtout des évènements sportifs et des compétitions de chant.

Ainsi, il n’y aura que trois soirées dédiées aux séries à la rentrée. Nous retrouverons naturellement les animées le dimanche. Le lundi, la saison 5 de 9-1-1 ne sera pas en duo avec 9-1-1: Lone Star (qui arrivera à la mi-saison), mais avec la nouvelle The Big Leap, l’histoire d’un groupe d’improbables participants à une compétition télévisée de danse.

Le mardi, la saison 5 de The Resident ouvrira également la voie pour une nouveauté, Our Kind of People. Commandé sans passer par la case pilote, ce soap de Lee Daniels (Empire) verra Yaya DaCosta (qui vient de quitter Chicago Med) dans le rôle d’une mère célibataire qui va se frotter aux riches et puissants, et trouver le succès avec sa ligne de produits capillaires.

Notons que Fox annonce son retour de L’île fantastique (Fantasy Island) pour cet été. Rappelons ensuite que Filthy Rich, Last Man Standing, NEXT et Prodigal Son ont été annulées.

Enfin, 911: Lone Star, Call Me Kat, The Cleaning Lady, la série animée Krapopolis, le drama musical familial Monarch, Pivoting et la comédie Welcome to Flatch n’arriveront pas avant la mi-saison.

Voici donc le programme de l’automne 2021 sur FOX :

Lundi

20h00 – 9-1-1

21h00 – The Big Leap

Mardi

20h00 – The Resident

21h00 – Our Kind of People

Mercredi

20h00 – The Masked Singer

21h00 – Alter Ego (compétition de chant)

Jeudi

20h00 – Thursday Night Football

Vendredi

20h00 – WWE’s SmackDown Live

Dimanche

20h00 – The Simpsons

20h30 – The Great North

21h00 – Bob’s Burgers

21h30 – Family Guy

