The Resident (saison 4), Prodigal Son (saison 2), 9-1-1 (saison 4)… FOX tease le retour de ses hits en janvier

Alors que certains networks comme CBS et ABC ont décidé de faire leur rentrée en novembre, FOX rejoint The CW dans la liste de ceux qui attendent la mi-saison pour faire leur retour.

Ainsi, FOX nous dévoile à l’aide d’une bande-annonce que quatre de ses plus populaires séries seront bien au rendez-vous au début de l’année : The Resident (Saison 4), Prodigal Son (Saison 2), 9-1-1 (Saison 4) et 9-1-1 : Lone Star (Saison 2). Ces deux dernières seront programmées ensemble le lundi soir, tandis que les autres occuperont le mardi comme suit :

Lundi

20h00 – 9-1-1

21h00 – 9-1-1 : Lone Star

Mardi

20h00 —The Resident

21h00 – Prodigal Son

Pour terminer, signalons que la saison 3 de The Resident est actuellement en diffusion en France sur Warner TV. La première de 9-1-1 : Lone Star qui nous entraine auprès de pompiers du Texas arrive le jeudi 5 novembre sur M6.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.