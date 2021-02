Frasier : Paramount+ annonce la commande officielle du revival

En 2004 se terminait Frasier, la comédie à succès de NBC avec Kelsey Grammer. En 2022, la sitcom reviendra à la vie sur Paramount+, la nouvelle plateforme de streaming qui prend le relais de CBS All Access.

Les discussions autour de ce revival ont commencé il y a un moment déjà, mais rien ne paraissait pouvoir aboutir. Un sentiment qui s’est amplifié après la mort de John Mahoney qui incarnait Martin, le père de Frasier Crane (Grammer). Les choses ne se sont ainsi pas arrêtées là et nous apprenons donc à présent que la nouvelle série se concrétise et arrivera l’année prochaine.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Frasier, cette sitcom créée par David Angell, Peter Casey et David Lee et dérivée de Cheers débute quand, après son divorce, le psychiatre Frasier quitte Boston pour retourner vivre à Seattle auprès de sa famille. Désormais psychiatre à la radio, il n’a pas le temps pour profiter de sa vie de célibataire, puisque son père handicapé s’installe chez lui. Ils n’ont rien en commun, mais doivent apprendre à cohabiter et à communiquer. Pour aider son père, Frasier recrute l’infirmière à domicile Daphne Moon (Jane Leeves). Heureusement pour Frasier, il peut toujours exprimer son mécontentement avec son frère Niles (David Hyde Pierce) qui est aussi snob que lui. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter notre article sur la série.

Cette nouvelle version de Frasier sera écrite par Chris Harris (How I Met Your Mother) et Joe Cristalli (Life In Pieces). Pour ce qui en est du casting, en dehors du retour confirmé de Kelsey Grammer, rien n’a été officialisé.

