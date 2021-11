From Saison 1 : Harold Perrineau et Eion Bailey cherchent à fuir une ville pas comme les autres, prochainement sur Epix

Après Them sur Amazon Prime Vidéo, nous avons une nouvelle série d’horreur au titre aussi court que vague avec From qui arrive cet hiver sur la chaine câblée américaine Epix. Le lancement est fixé pour le 20 février 2022.

De quoi parle From ?

Création de John Griffin (Crater) produite par Jack Bender (Lost, Game of Thrones, Mr. Mercedes) et scénarisée par Jeff Pinkner (Fringe, Alias, Lost), From nous entraine dans une ville comme aucune autre qui ressemble à une prison infestée de monstres.

L’histoire débute avec Jim Matthews (Eion Bailey) et sa famille en voyage à bord d’un camping-car. Obligés de prendre un détour, les Matthews arrivent dans une petite ville qui semble presque abandonnée dans laquelle les habitants ont un comportement étrange. Rapidement, ils réalisent qu’ils ne peuvent plus quitter la ville. Ils doivent alors suivre les consignes strictes données par le shérif Boyd Stevens (Harold Perrineau). Récalcitrants, ils comprennent sans tarder que Stevens veut les aider à survivre, car cette ville est pleine de dangers mortels.

Le casting de From

Dans cette saison 1 de From, Harold Perrineau et Eion Bailey sont entourés par Catalina Sandino Moreno (Maria Full of Grace, The Affair), Hannah Cheramy, Simon Webster, Ricky He (The Good Doctor), Chloe Van Landschoot, Shaun Majumder, Corteon Moore (Utopia Falls), Pegah Ghafoori, David Alpay (Castle Rock), Elizabeth Saunders (Clarice), Elizabeth Moy et Avery Konrad.