Une saison 2 pour Gangs of London, la guerre des gangs se poursuivra sur Sky Atlantic et AMC

Après qu’il ait été décidé que Cinemax ne proposerait plus de séries, Sky Atlantic cherchait un nouveau partenaire pour co-produire sa série Gangs of London. Il vient d’être annoncé qu’un accord avec été signé avec AMC et cela s’accompagne d’un renouvellement pour une saison 2.

Avec 2.23 millions de téléspectateurs (cumulés en Live+7), Gangs of London a réalisé le meilleur démarrage pour une série sur Sky Atlantic en cinq ans. Le renouvellement était ainsi assuré dès le départ, il ne manquait donc plus qu’une chaine américaine pour co-produire. Maintenant qu’AMC a rejoint le projet, le futur du show est garanti.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette création de Gareth Evans (The Raid) et Matt Flannery, Gangs of London est une série d’action violente qui commence avec l’assassinat de Finn Wallace (Colm Meaney) qui fut le chef le plus puissant du crime organisé pendant 20 ans. C’est son impulsif fils Sean Wallace (Joe Cole, aka John Shelby dans Peaky Blinders) qui doit prendre sa place, avec l’aide de la famille Dumani, dirigée par Ed Dumani (Lucian Msamati). Son ascension au pouvoir a des répercussions dans le monde du crime organisé, impactant la mafia albanaise et la mafia turque, le Cartel de drogue du Pakistan, la Triade, les Yardies, les gipsys, les Italiens et plus encore. Petit soldat au service de la famille Wallace, Elliot Finch (Sope Dirisu) profite du chaos accompagnant ce transfert de pouvoir pour grimper les rangs de l’organisation criminelle.

Michelle Fairley, Mark Lewis Jones, Narges Rashidi, Jing Lusi, Pippa Bennett-Warner, Brian Vernel, Orli Shuka, Colm Meaney, Paapa Essiedu, David Bradley, Richard Harrington, Jude Akuwidike et Emmett J Scanlan complètent la distribution de la saison 1.

En ce qui concerne le début du tournage de cette saison 2 de Gangs of London, la production ne commencera pas avant 2021.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.