Generation Saison 1 : Huit lycéens face aux aléas de l’existence, dès aujourd’hui sur HBO Max

HBO Max a annoncé l’arrivée de la comédie noire Made for Love avec Cristin Milioti pour le début avril. Avant cela, la plateforme de streaming propose dès aujourd’hui une nouvelle série pour adolescents intitulée Generation. Comme toujours, les trois premiers épisodes sont disponibles dès à présent et cela continuera au rythme de 2 par semaines jusqu’au 1er avril. La seconde partie de la première saison arrivera avant la fin de l’année.

Créée par Zelda et Daniel Barnz, Generation est une production de Lena Dunham qui prend la forme d’une dramédie aux épisodes de 30 minutes qui mélangeront ainsi de l’humour avec des éléments narratifs assez sombres.

L’histoire s’articule autour d’un groupe de 8 lycéens venant d’horizons différents qui explorent la sexualité moderne et testent les limites des croyances bien ancrées au sujet de la vie, l’amour et la famille dans leur communauté conservatrice.

Au casting de cette saison 1 de Generation, nous trouvons Nathanya Alexander, Chloe East, Nava Mau, Lukita Maxwell, Haley Sanchez, Uly Schlesinger, Nathan Stewart-Jarrett et Chase Sui Wonders, ainsi que Justice Smith et Martha Plimpton. J. August Richards, Mary Birdsong, Alicia Coppola, Patricia De Leon, Diego Josef, Anthony Kevyan, Sydney Mae Diaz, John Ross Bowie, Marwan Salama, Marisela Zumbado et Sam Trammell sont annoncés dans des rôles récurrents.

