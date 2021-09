Pas de saison 2 pour Generation, HBO Max annule la série produite par Lena Dunham

Alors que la première saison de Generation arrive en France à la fin du mois sur Canal+, HBO Max annonce qu’il n’y en aura pas une seconde. En effet, la plateforme de streaming officialise l’annulation.

Arrivée à sa conclusion sur HBO Max au début du mois de juillet, la saison 1 de Generation – qui est donc désormais également la dernière – se compos au total de 16 épisodes d’une demi-heure.

Créée par Zelda et Daniel Barnz, Generation est une production de Lena Dunham qui prend la forme d’une dramédie qui mélange donc de l’humour avec des éléments narratifs assez sombres. L’histoire s’articule autour d’un groupe de 8 lycéens venant d’horizons différents qui explorent la sexualité moderne et testent les limites des croyances bien ancrées au sujet de la vie, l’amour et la famille dans leur communauté conservatrice.

Au casting de cette saison 1 de Generation, nous trouvons Nathanya Alexander, Chloe East, Nava Mau, Lukita Maxwell, Haley Sanchez, Uly Schlesinger, Nathan Stewart-Jarrett et Chase Sui Wonders, ainsi que Justice Smith et Martha Plimpton. J. August Richards, Mary Birdsong, Alicia Coppola, Patricia De Leon, Diego Josef, Anthony Kevyan, Sydney Mae Diaz, John Ross Bowie, Marwan Salama, Marisela Zumbado et Sam Trammell étaient récurrents.

