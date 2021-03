Genius Saison 3 : Aretha Franklin change le monde de la musique, dès dimanche sur National Geographic

Après moult rebondissements, entre changement de sujet (passant de Mary Shelley à Aretha Franklin) à interruption de la production causée par la pandémie, la saison 3 de Genius arrive enfin sur National Geographic. L’intégralité de Genius: Aretha est diffusée sur 4 jours sur la chaine, du dimanche 21 mars au mercredi 24 mars. À l’international, la série devrait être disponible en juin sur Disney+ dans la section “Star Original”.

Après s’être intéressé à Albert Einstein et Pablo Picasso, c’est au tour d’Aretha d’Aretha Franklin de se retrouver au cœur de cette nouvelle saison de Genius. Cynthia Erivo (Harriet, The Outsider) endosse ainsi le rôle de cette militante des droits civiques aux côtés de Martin Luther King, diva et porte-parole de tout un peuple, à qui on doit des dizaines de titres et d’albums restés célèbres.

Franklin a appris toute seule à jouer du piano, sans savoir lire la musique et, à l’âge de douze ans, elle chante et enregistre ses premières chansons de Gospel avec son père. Elle signe son premier contrat de musique à 18 ans, avec Columbia Records, avant de rejoindre plus tard Atlantic Records où elle enregistrera la majorité de ses iconiques chansons. En 1979 commence une amitié et relation professionnelle de 40 ans avec Clive Davis, qui produira de nombreux hits, et les plus gros de sa carrière. Elle classe 112 titres au Billboard Top 100 dont 20 numéros 1 aux charts R&B faisant d’elle la chanteuse la plus classée dans l’histoire de l’industrie discographique américaine. Avec plus de 75 millions de disques, elle reste aujourd’hui l’artiste féminine ayant vendu le plus de disques vinyle. Elle fut la première femme à rejoindre le Rock & Roll Hall Fame,

Se composant de 8 épisodes, la saison 3 de Genius réunit, autour de Cynthia Erivo, Courtney B. Vance, David Cross, Malcolm Barrett, Patrice Covington, Kimberly Hébert Gregory, Rebecca Naomi Jones et Sanai Victoria.

