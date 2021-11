Gentefied Saison 2 : Les cousins Morales sont de retour, dès maintenant sur Netflix

Le restaurant de tacos de la famille Morales ouvre de nouveaux ses portes sur Netflix, avec la dramédie Gentefied qui fait son retour pour une saison 2. Vous pouvez dès à présent retrouver les huit épisodes qui composent la seconde saison 2 de cette série sur le service de streaming.

De quoi parle Gentefied ?

Création de Marvin Lemus et Linda Yvette Chávez produite par America Ferrera, Gentefied suit les cousins Morales, trois mexico-américains à la poursuite du rêve américain. Cependant, ce rêve menace de mettre en péril ce qui leur tient le plus à cœur, c’est-à-dire leur culture, leur communauté et leur famille. En effet, face à la gentrification du quartier, les cousins Morales se décarcassent pour sauver le restaurant de tacos de leur grand-père qui peine à payer le loyer pour le restaurant. Ainsi, le chef en herbe Chris, l’artiste Ana et le futur père Erik s’interrogent sur ce qui pourrait être fait pour sortir de cette situation.

Au programme de la saison 2

L’histoire reprend alors que Casimiro « Pop » est libéré après trois mois passés en centre de détention. Ce dernier découvre non seulement qu’il est une célébrité locale, mais aussi que la vie au Mama Fina a bien changé.

Alors que la famille Morales se mobilise donc pour empêcher l’expulsion de Pop, tandis qu’Ana, Chris et Erik font face à de nouveaux défis dans leur vie sentimentale et professionnelle.

La distribution de Gentefied saison 2 réunit Joaquín Cosío (Casimiro « Pop » Morales), J.J. Soria (Erik Morales), Karrie Martin (Ana Morales), Carlos Santos (Chris Morales) mais aussi Julissa Calderon (Yessika Castillo), Annie Gonzalez (Lidia Solis), Laura Patalano (Beatriz Morales) ou encore Felipe Esparza (Crazy Dave).

Ils sont rejoints en saison 2 par Clarissa Thibeaux (Bree Solano), Manuel Uriza (Ernesto Morales), Ivana Rojas (Sarai Damian) et Melinna Bobadilla (Melinna Barragan).