Une saison 2 pour Ginny & Georgia, les Miller reviendront sur Netflix

Lancée au mois de février, Ginny & Georgia s’est doucement révélée être un succès populaire de plus pour Netflix, ce qui mène la plateforme à nous annoncer aujourd’hui la commande d’une saison 2.

Ce renouvellement découlerait donc du fait que — selon Netflix — 52 millions d’abonnés auraient regardé Ginny & Georgia lors des 28 premiers jours. Le public le plus séduit serait américain, australien, brésilien et kényan. Quoi qu’il en soit, la saison 2 se composera de 10 nouveaux épisodes et arrivera normalement l’année prochaine.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette création de Sarah Lampert, la série Ginny & Georgia s’intéresse à Ginny Miller (Antonia Gentry), une adolescente un peu maladroite de 15 ans, et sa mère Georgia (Brianne Howey), 30 ans. Après des années sur la route, Georgia souhaite désespérément poser ses valises en Nouvelle-Angleterre et offrir à sa famille quelque chose qu’elle n’a jamais eu jusque-là : une vie normale. Cependant, son rêve est mis en péril lorsque son passé refait surface et menace ainsi sa nouvelle vie. Et Georgia est prête à tout pour protéger les siens.

Le casting de Ginny & Georgia rassemble dans sa première saison Brianne Howey, Antonia Gentry, Diesel La Torraca, Jennifer Robertson, Felix Mallard, Sara Waisglass, Scott Porter, Raymond Ablack et Mason Temple.

