Girls5Eva Saison 1 : Sara Bareilles et son Girl Band des ’00s font leur comeback, aujourd’hui sur Peacock

Après Rutherford Falls, Peacock ne change pas énormément de registre, puisqu’elle reste dans la comédie, sauf que la nouvelle Girls5Eva est en plus musicale, et elle fait donc ses débuts dès aujourd’hui sur la plateforme de streaming américaine.

Création de Meredith Scardino produite par Tina Fey et Robert Carlock, Girls5Eva s’intéresse à un groupe de femmes (Sara Bareilles, Renée Elise Goldsberry, Paula Pell et Busy Philipps) qui a connu brièvement la célébrité durant les années 90 et qui fait son comeback.

Tout débute quand un rappeur utilise dans une chanson un extrait de leur seul hit et rappelle au monde leur existence. Les anciennes pop stars voient alors une nouvelle chance de réaliser leur rêve et de reconnecter avec le succès, mais elles sont aujourd’hui des femmes adultes avec des responsabilités et des douleurs physiques qui pourraient bien freiner leurs ambitions retrouvées.

Au casting de cette saison 1 de Girls5Eva, nous trouvons donc Sara Bareilles, Renée Elise Goldsberry, Paula Pell et Busy Philipps, mais également Ashley Park, Daniel Breaker et Andrew Rannells qui sont annoncés en récurrents.

