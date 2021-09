Godfather of Harlem Saison 2 : Bumpy Johnson fait face aux familles criminelles de New York, dès dimanche sur StarzPlay

Maintenant que la diffusion s’est terminée sur la chaine câblée américaine Epix, la saison 2 de Godfather of Harlem arrive en France. On peut la retrouver tous les dimanches sur StarzPlay à partir de demain, le 5 septembre.

De quoi parle Godfather of Harlem ?



Si vous ne connaissez pas Godfather of Harlem, cette série de gangsters historique (disponible en France sur StarzPlay) nous ramène au début des années 60 pour relater l’histoire du véritable criminel Bumpy Johnson (joué ici par Forest Whitaker). Quand tout commence, Bumpy sort de prison où il a été incarcéré pendant 10 ans. Il retrouve alors son ancien quartier en perdition. Désormais, les rues sont entre les mains de la mafia italienne et Bumpy doit donc affronter la famille Genovese pour reprendre le contrôle. Durant cette période violente, il développe une alliance avec un prêcheur radical, Malcolm X (Nigel Thatch).

En saison 2…

Alors que Lyndon B. Johnson travaille à faire passer le Civil Rights Act de 1964, Harlem est sur le point d’exploser en réponse à la violence policière. Dans ce climat tendu, Bumpy Johnson est aux prises avec les familles criminelles New-Yorkaises pour garder le contrôle de la fameuse French Connection qui noie le quartier dans la drogue. Bumpy est bien déterminé à ne pas laisser qui que ce soit prendre sa place, et s’inspire alors du message de Malcolm X sur le nationalisme économique noir pour construire son plan ambitieux et relever tous les challenges qui se trouvent sur sa route. Ces derniers sont nombreux, venant de tous les côtés – des Italiens, de sa femme Mayme, de sa fille Elise, de son rival Adam Clayton Powell, du procureur Robert Morgenthau et même de Malcolm X.

Godfather of Harlem met à l’affiche Forest Whitaker, Vincent D’Onofrio, Ilfenesh Hadera, Nigél Thatch, Giancarlo Esposito, Lucy Fry, Kelvin Harrison Jr., Rafi Gavron et Antoinette Crowe-Legacy.

