Godfather of Harlem Saison 2 Partie 2 : Bumpy Johnson revient terminer sa saison, dès aujourd’hui sur Epix

Comme ce fut le cas avec Pennyworth, Epix a décidé de diffuser la saison 2 de Godfather of Harlem en deux parties. La première s’est achevée à la fin du mois de mai. La seconde arrive sur la chaine américaine ce dimanche. En France, nous pourrons la découvrir à partir du 5 septembre sur StarzPlay.

Cette partie 2 de la saison 2 de Godfather of Harlem ne compte que 4 épisodes qui reprennent donc l’histoire où elle s’était arrêtée. Nous retrouverons ainsi Bumpy Johnson (joué ici par Forest Whitaker) qui se bat avec les familles criminelles de New York pour le contrôle de la lucrative “French Connection”.

Avec son propre syndicat composé de leaders de familles criminelles noires venant d’autres grandes villes américaines, Bumpy suit la vision économique de Malcolm X à sa manière. Son plan est ambitieux et ses opposants sont nombreux. Parmi eux se trouvent les Italiens, mais également Malcolm, sa femme, sa fille et les leaders de sa communauté.

Cette saison 2 de Godfather of Harlem met à l’affiche Forest Whitaker, Vincent D’Onofrio, Ilfenesh Hadera, Nigél Thatch, Giancarlo Esposito, Lucy Fry, Kelvin Harrison Jr., Rafi Gavron, Antoinette Crowe-Legacy, Erik LaRay Harvey et Demi Singleton. Justin Bartha, Annabella Sciorra, Ronald Guttman, Gino Cafarelli, Isaach De Bankolé et Grace Porter sont récurrents, tandis que Method Man, Michael Rispoli et Neal Matarazzo apparaissent en guest stars.

La première saison de Godfather of Harlem est actuellement disponible en streaming en France sur StarzPlay.

