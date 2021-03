Golden Globes 2021 : The Crown, Schitt’s Creek et The Queen’s Gambit sont les grandes gagnantes

Présentée par Tina Fey et Amy Poehler, la 78e cérémonie des Golden Globes a eu lieu ce dimanche et nous avons donc la liste des gagnants qui, pour rappel, sont votés par les représentants de la presse étrangère à Hollywood.

Sans surprise, The Crown (4 victoires) qui était en tête des nominations est la grande gagnante de la soirée, suivie par la dernière saison de Schitt’s Creek (2 victoires) et The Queen’s Gambit (2 victoires) .

Netflix est donc la grande gagnante de la petite section séries TV de la cérémonie, ne laissant à HBO qu’une seule récompense (Mark Ruffalo pour sa performance dans la mini-série I Know This Much Is True), tandis que Schitt’s Creek rapporte à PopTV ce qui sera surement les derniers prix que la chaine ne récoltera jamais, puisque comme tant de chaines du câble américain, elle ne se développe plus dans le domaine des séries (peut-être qu’un autre import canadien lui redonnera chance dans le futur, on ne sait jamais).

Voici donc les résultats complets concernant les séries TV, pour ce qui en est du cinéma, ils sont ici.

Meilleures séries dramatiques

The Crown — gagnante

Lovecraft Country

The Mandalorian

Ozark

Ratched

Meilleur acteur (drama)

Jason Bateman, Ozark

Josh O’ Connor, The Crown — gagnant

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Al Pacino, Hunters

Matthew Rhys, Perry Mason

Meilleure actrice (drama)

Olivia Colman, The Crown

Jodie Comer, Killing Eve

Emma Corrin, The Crown — gagnante

Laura Linney, Ozark

Sarah Paulson, Ratched

Meilleure comédie ou musical

Emily in Paris

The Flight Attendant

The Great

Schitt’s Creek — gagnante

Ted Lasso

Meilleure actrice (comédie)

Lily Collins, Emily in Paris

Kaley Cuoco, The Flight Attendant

Elle Fanning, The Great

Jane Levy, Zoey’s Extraordinary Playlist

Catherine O’Hara, Schitt’s Creek — gagnante

Meilleur acteur (comédie)

Don Cheadle, Black Monday

Nicholas Hoult, The Great

Eugene Levy, Schitt’s Creek

Jason Sudeikis, Ted Lasso — gagnant

Ramy Youssef, Ramy

Meilleure mini-série (ou téléfilm)

Normal People

The Queen’s Gambit — gagnante

Small Axe

The Undoing

Unorthodox

Meilleur acteur (mini ou TV film)

Bryan Cranston, Your Honor

Jeff Daniels, The Comey Rule

Hugh Grant, The Undoing

Ethan Hawke, The Good Lord Bird

Mark Ruffalo, I Know This Much Is True — gagnant

Meilleure actrice (mini ou TV film)

Cate Blanchett, Mrs. America

Daisy Edgar-Jones, Normal People

Shira Haas, Unorthodox

Nicole Kidman, The Undoing

Anya Taylor-Joy, The Queen’s Gambit — gagnante

Meilleur acteur secondaire

John Boyega, Small Axe — gagnant

Brendan Gleeson, The Comey Rule

Daniel Levy, Schitt’s Creek

Jim Parsons, Hollywood

Donald Sutherland, The Undoing

Meilleure actrice secondaire

Gillian Anderson, The Crown — gagnante

Helena Bonham Carter, The Crown

Julia Garner, Ozark

Annie Murphy, Schitt’s Creek

Cynthia Nixon, Ratched

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.