Goliath Saison 4 : Un trailer pour la dernière affaire de Billy McBride, en septembre sur Prime Vidéo

C’est en décembre 2019, soit un mois après la mise en ligne de la saison 3, qu’il a été annoncé que la série Goliath reviendrait pour une saison 4 qui serait également la dernière. L’attente fut donc longue, mais elle est bientôt terminée, puisque la série sera de retour le vendredi 24 septembre sur Amazon Prime Video. Pour le moment, nous avons le droit à une bande-annonce.

De quoi parle Goliath ?

Si vous n’êtes pas familiers avec cette création de David E. Kelley et Jonathan Shapiro, Goliath nous invite à suivre Billy Bob Thornton dans le rôle de Billy McBride, un avocat alcoolique qui, quand la série débute, a tout perdu. Il était autrefois imbattable, mais sa chute fut violente. En bas de l’échelle, il s’est vu offrir la possibilité d’affronter un géant et de le faire tomber. Il recommença deux fois par la suite et il apparait qu’il lui en reste un à abattre.

Ce que l’on sait sur la saison 4

Avec toujours Lawrence Trilling au poste de showrunner, la saison 4 de Goliath ramène Billy McBride à ses racines après que sa partenaire, Patty (Nina Arianda), ait accepté un travail pour une firme de San Francisco. Ensemble, ils vont de nouveau devoir faire face à un monstre. Cette fois, il s’agit de l’industrie pharmaceutique, en particulier la partie qui s’est le plus enrichie dans le domaine de la vente d’opioïdes. L’affaire va pousser Billy et Patty à bout.

Qui apparaitra dans cette saison 4 de Goliath ?

En plus de retrouver Billy Bob Thornton et Nina Arianda, cette saison 4 de Goliath verra également le retour de Tania Raymonde (Brittany Gold), Diana Hopper (Denise McBride) et Julie Brister (Marva Jefferson). Ils sont rejoints par Bruce Dern, Brandon Scott, Jena Malone et J.K. Simmons.

