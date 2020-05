Une saison 4 pour Good Girls, le blanchiment d’argent se poursuit sur NBC

Beth, Annie et Ruby continuent de fabriquer de faux billets pour NBC. La chaine américaine vient d’annoncer le renouvellement pour une saison 4 de Good Girls.

Pour rappel, Good Girls est une création de Jenna Bans qui nous parle de Beth, Ruby et Annie, trois mères de banlieues qui rencontrent des difficultés à boucler les fins de mois. Elles décident alors de braquer une supérette pour se faire de l’argent. Cependant, elles récupèrent plus qu’escompté et doivent alors gérer les retombées qui prennent la forme de Rio, le leader de gang local qui va réclamer remboursement. À partir de là, le trio va se spécialiser dans le blanchiment d’argent et multiplier les opérations pour se faire de l’argent, se débarrasser de Rio et trouver comment gagner plus en prenant le contrôle.

Maintenant, elles fabriquent elles-mêmes leurs billets, mais Rio n’est jamais non plus très loin et elles ont également de nouveau attiré l’attention des forces de l’ordre dans la saison 3 de Good Girls. Cette dernière, plus courte à cause du COVID-19 ayant interrompu le tournage, a réuni en moyenne sur NBC 1,8 million de téléspectateurs (et réalisé du 0.42 sur la cible démographique) lors de sa première diffusion, marquant une baisse de 20 % par rapport à la saison précédente. Dans le classement des séries NBC, elle se trouve à la douzième position sur les treize qui furent diffusés cette saison (juste devant The Blacklist). Mais, pas de doute que le contrat passé avec Netflix qui propose la série à l’international est rentable pour le network.

Good Girls met à l’affiche Christina Hendricks, Mae Whitman, Retta, Reno Wilson, Manny Montana et Matthew Lillard.

