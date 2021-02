Good Girls Saison 4 : Beth, Annie et Ruby reprennent leurs activités criminelles dans le trailer et en mars sur NBC

Beth, Annie et Ruby reprennent bientôt leurs activités criminelles sur NBC qui vient de dévoiler une première bande-annonce pour la saison 4 de Good Girls dont la diffusion commencera le dimanche 7 mars, soit dans deux semaines maintenant.

Création de Jenna Bans, Good Girls suit Beth (Christina Hendricks), Ruby (Retta) et Annie (Mae Whitman), trois mères de banlieue qui, face à leurs difficultés financières sans fin, décident de voler une supérette. Cela a pour effet d’attirer l’attention du leader de gang local, Rio, et surtout de les lancer dans le monde criminel, les entrainant vers le blanchiment d’argent.

En saison 4 de Good Girls, les enjeux n’ont jamais été aussi élevés pour Beth, Annie et Ruby, entre problèmes professionnels et privés. Ruby semble avoir réussi à sauver son mariage, mais les secrets ne sont jamais loin, alors que Beth a pris le contrôle de la compagnie de spa de son mari, Boland Bubbles pour dissimuler leurs activités illégales. Annie a, de son côté, décidé de se concentrer sur sa personne pour guérir après ses différentes épreuves sentimentales et regagner son indépendance. Surtout, le FBI n’est pas très loin et menace de tout faire s’écrouler pour notre trio.

La distribution de cette saison 4 de Good Girls réunit Christina Hendricks, Mae Whitman, Retta, Reno Wilson, Manny Montana, Matthew Lillard, Lauren Lapkus, Lidya Jewett, Jonathan Silverman et Isaiah Stannard.

