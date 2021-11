Good Sam Saison 1 : Sophia Bush entame ses consultations dans un trailer et en janvier sur CBS

Ces dernières années, alors que les networks concurrents ont trouvé de véritables succès avec leurs séries médicales, CBS n’a pas prêté beaucoup d’intérêt au genre. Cela change cet hiver avec Good Sam qui débute le 5 janvier sur le petit-écran américain.

De quoi parle Good Sam ?

Création de Katie Wech (The Republic of Sarah, Rizzoli & Isles), Good Sam nous parle du Dr Sam Griffith (Sophia Bush), une chirurgienne cardiaque qui excelle dans son nouveau rôle de chef de la chirurgie après que son célèbre patron soit tombé dans le coma. Lorsque celui-ci se réveille des mois plus tard, exigeant de reprendre ses fonctions, Sam est chargée de superviser cet expert égoïste du scalpel qui n’a jamais reconnu son talent exceptionnel.

Pour compliquer les choses, le Dr Rob « Griff » Griffith (Jason Isaacs), caustique et arrogant, est aussi son père. Alors que Griff défie l’autorité de Sam et conteste son expertise médicale, la grande question est de savoir s’ils parviendront un jour à réparer leur propre relation aussi bien qu’à guérir le cœur de leurs patients.

Le casting de Good Sam

La distribution de cette saison 1 de Good Sam est donc menée par Sophia Bush (Chicago PD) et Jason Isaacs (Star Trek: Discovery). Ils sont accompagnés par Davi Santos (Tell Me a Story), Edwin Hodge (Chicago Fire), Michael Stahl-David (Narcos), Omar Maskati (68 Whiskey) et Skye P. Marshall (Les Nouvelles Aventures de Sabrina).