Good Trouble Saison 3 : Les résidents de la Coterie reprennent le combat, dès ce soir sur Freeform

La saison 3 de Good Trouble aurait dû faire son retour à l’été 2020, mais le lancement a été repoussé à cause de la pandémie. Les histoires de Callie et, Mariana et des résidents de The Coterie se poursuivent finalement dès ce mercredi 17 février sur Freeform.

Série dérivée de The Fosters, Good Trouble se propose de suivre les résidents de The Coterie, alors qu’ils jonglent avec leurs carrières, leurs romances et leurs amitiés et tentent ainsi de trouver leur voie.

La saison 3 de Good Trouble reprend avec Callie qui a justement fait son retour dans l’immeuble, et Mariana qui est divisée entre Rai et Evan. De son côté, Malika se prépare pour son audition après avoir enfreint l’ordonnance restrictive du juge Wilson. Davia et Dennis explorent leur relation, et Gael reconnecte avec sa véritable passion. Sans oublier Alice décide de passer à une nouvelle étape dans sa carrière de comédienne, tandis que Jamie se demande s’il peut un jour pardonner Callie de l’avoir trahi.

La distribution de cette saison 3 de Good Trouble réunit Maia Mitchell (Callie Adams Foster), Cierra Ramirez (Mariana Adams Foster), Zuri Adele (Malika Williams), Sherry Cola (Alice Kwan), Emma Hunton (Davia Moss), Tommy Martinez (Gael Martinez), Josh Pence (Dennis Cooper) et Beau Mirchoff (Jamie Hunter).

