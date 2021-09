Une saison 4 pour Good Trouble, la série reviendra l’an prochain sur Freeform

De récents changements à la tête de Freeform a mené à des changements qui n’affectent pas Good Trouble, puisque les histoires de Callie, Mariana et des résidents de The Coterie se poursuivront. Une saison 4 a été officiellement commandée.

Cette annonce arrive alors que l’épisode de 90 minutes clôturant la saison 3 de Good Trouble vient tout juste d’être diffusée sur Freeform. Cette troisième saison a été un succès d’audience, notamment sur la plateforme Hulu qui la propose en parallèle de la diffusion régulière sur la chaine du câble – où elle reste dans le top 10 des séries suivies par les femmes entre 18-34 ans.

En France, vous pouvez retrouver cette série en streaming sur la plateforme Disney+.

Pour rappel, Good Trouble est la série créée par Joanna Johnson, Peter Paige et Bradley Bredeweg qui est dérivée de The Fosters et qui se propose de suivre les résidents de The Coterie, alors qu’ils jonglent avec leurs carrières, leurs romances et leurs amitiés et tentent ainsi de trouver leur voie.

La distribution de Good Trouble réunit Maia Mitchell (Callie Adams Foster), Cierra Ramirez (Mariana Adams Foster), Zuri Adele (Malika Williams), Sherry Cola (Alice Kwan), Emma Hunton (Davia Moss), Tommy Martinez (Gael Martinez), Josh Pence (Dennis Cooper) et Beau Mirchoff (Jamie Hunter).

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.