Gossip Girl Saison 1 : Une nouvelle génération victime des rumeurs dans un trailer et prochainement sur Warner TV

Dans un peu plus d’un mois, HBO Max lancera sa nouvelle version de Gossip Girl et la promo commence donc sérieusement avec un teaser qui nous confirme une mise en ligne des premiers épisodes le jeudi 8 juillet prochain sur la plateforme américaine. En France, on pourra la découvrir sur Warner TV.

Développée par Joshua Safran, cette nouvelle Gossip Girl est présentée comme étant une extension de l’originale, se basant autant sur les livres écrits par Cecily von Ziegesar que sur la série The CW de Josh Schwartz et Stephanie Savage qui s’est terminée en 2012.

Ainsi, la série HBO Max s’intéresse à une nouvelle génération d’adolescents privilégiés de l’Upper East Side qui est à son tour confrontée aux rumeurs propagées à son sujet — et Kristen Bell prête de nouveau sa voix à la fameuse Gossip Girl pour l’occasion.

Au casting de cette nouvelle version de Gossip Girl, nous trouvons Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno, Whitney Peak et Savannah Lee Smith.

