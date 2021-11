Gossip Girl Saison 1 : Une nouvelle génération fait le plein de rumeurs, dès ce soir sur WarnerTV en France

Ce jeudi, la plateforme de streaming américaine HBO Max proposera la seconde partie de la première saison de la nouvelle Gossip Girl. En France, ce sont les premiers épisodes que l’on peut découvrir, puisque la série s’installe dès ce soir sur Warner TV à partir de 20h55 — et sur MyCanal.

De quoi parle Gossip Girl ?

Développée par Joshua Safran, cette nouvelle Gossip Girl est présentée comme étant une extension de l’originale, se basant autant sur les livres écrits par Cecily von Ziegesar que sur la série The CW de Josh Schwartz et Stephanie Savage qui s’est terminée en 2012.

Ainsi, la série s’intéresse à une nouvelle génération d’adolescents privilégiés de l’Upper East Side qui est à son tour confrontée aux rumeurs propagées à son sujet — et Kristen Bell prête de nouveau sa voix à la fameuse Gossip Girl dans la version originale.

Nous pouvons donc suivre un petit groupe d’amis dirigé par la jeune influenceuse Julien Calloway. Son entourage est composé d’Obie Bergmann IV, un activiste qui tente d’utiliser son immense richesse pour améliorer la ville ; Luna La et Monet De Haan, ses plus proche amies qui l’aident dans sa carrière ; ainsi qu’Audrey Hope et Akeno Menzies, un couple depuis l’enfance dont la relation est chamboulée par leurs attirance mutuelle pour un autre membre du groupe, Max Wolfe. Cette rentrée marque également l’arrivé en ville de Zoya Lott, la demi-sœur de Julien, qui est issue d’un milieu plus modeste.

Julien et ses amis font la loi à Constance Billard et St Jude, leurs écoles privées. Mais quand Kate Keller, une professeure, fait la découverte de l’ancien blog de Dan Humphrey, elle y voit un moyen de donner une leçon à ses élèves. Kate décide donc de relancer Gossip Girl via Instragram. Cette nouvelle génération commence alors à voir leurs vies privées dévoilées au public à l’image de la précédente.

Le casting de Gossip Girl

Au casting de cette nouvelle version de Gossip Girl, nous trouvons Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno, Whitney Peak et Savannah Lee Smith.