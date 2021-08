Grace and Frankie Saison 7 : Les 4 premiers épisodes de la dernière saison dès maintenant sur Netflix

La conclusion de Grace and Frankie n’arrivera pas avant 2022, mais vous pouvez tout de même entamer votre visionnage de la septième et dernière saison de la série dès à présent, puisque Netflix vient de mettre quatre épisodes inédits en ligne.

C’est en effet un rebondissement surprise pour les fans de la comédie avec Jane Fonda et Lily Tomlin qui attendent de retrouver le show depuis que la commande de la saison 7 a été officialisée en septembre 2019. La pandémie a retardé le tournage, mais Netflix a visiblement décidé de créer l’évènement en proposant 4 des 16 épisodes annoncés. Les 12 suivants n’arriveront donc pas avant quelques mois encore.

Ainsi, cette saison 7 de Grace and Frankie débute alors que la tension règne à la maison de plage maintenant que Grace, Frankie, Robert et Saul vivent sous le même toit. Avec leurs ex et les agents du FBI dans les parages, Grace et Frankie cherchent désespérément un butin trop bien caché.

Grace and Frankie fans, we have something special for you — four new episodes from Season 7 are now streaming!

And more episodes are on the way! pic.twitter.com/XYPZuvyI9A

— Netflix (@netflix) August 13, 2021