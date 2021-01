Grace and Frankie Saison 7 : Un tournage repoussé à juin, un retour en 2022 pour la série ?

Lorsque Netflix a annoncé le renouvellement de Grace and Frankie pour une saison 7 en septembre 2019, il avait été également dit qu’il s’agirait de l’ultime saison de la série. Le tournage pour ces derniers épisodes était d’ailleurs en cours en mars 2020 lorsqu’il a fallu stopper la production à cause de la pandémie.

Pour ceux qui attendent ainsi patiemment les dernières aventures du duo formé par Lily Tomlin et Jane Fonda, la situation se précise avec Fonda révélant donc via son site que le tournage de la série devrait reprendre au début de juin 2021, pour une saison qui se composera pour l’occasion de 16 épisodes au lieu des 12 habituels. Notons qu’il avait été un temps question d’une reprise de tournage en janvier 2021 et que cela a donc été changé.

We’ve gotten word that “Grace & Frankie” will continue filming our 7th and final season in early June of 2021. A long time to wait but, given the age and vulnerability of the 4 leads, it’s best. I’ll be headed into 84 by the time we’re done. Yikes! This last season will have 16 episodes instead of the usual 12.