Grace : John Simm est l’inspecteur Roy Grace, à partir de ce soir sur ITV

Après avoir retrouvé McDonald & Dodds pour une saison 2, ITV propose de faire connaissance avec un nouveau policier, à savoir l’inspecteur Roy Grace dans la série Grace qui est diffusée à partir de ce dimanche 14 mars sur la chaine britannique.

Nous venant du scénariste Russell Lewis (Endeavour), cette première saison de Grace se compose de deux épisodes (d’une durée de 90 minutes chacun) et porte à l’écran les deux premiers romans de la série littéraire de Peter James, à savoir “Comme une tombe” et “La Mort leur va si bien“.

La série commence alors que la carrière de Roy Grace (John Simm) se trouve à son plus bas. Ses méthodes peu orthodoxes dans une affaire de meurtre local ont été remises en question et ses supérieurs s’inquiètent des répercussions que cela peut avoir sur les forces de l’ordre. Grace est qui plus est obsédé par la disparition de sa femme, il y a six ans de cela et est toujours à la recherche de réponses.

Lorsqu’un promoteur immobilier local à succès disparait au cours de sa nuit d’enterrement de vie de garçon, l’inspecteur Glenn Branson vient demander à Grace de l’épauler dans cette affaire.

Grace met à l’affiche John Simm, Richie Campbell, Rakie Ayola, Laura Elphinstone, Amaka Okafor et Brad Morrison.

