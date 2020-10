Grand Army Saison 1 : Des lycéens de Brooklyn sous pression, dès maintenant sur Netflix

Continuant à explorer sous tous les angles possibles l’adolescence américaine, Netflix nous propose aujourd’hui de découvrir Grand Army dont l’intégralité des épisodes de la première saison est donc dès à présent disponible sur la plateforme de streaming.

Créée par Katie Cappiello à partir de sa pièce de théâtre Slut: The Play, Grand Army se proposera d’aborder l’expérience d’adolescents faisant face à des challenges modernes, explorant la culture du viol, le racisme ou encore la pauvreté.

L’histoire s’articulera autour de cinq élèves du plus grand lycée public de Brooklyn qui doivent composer avec un monde chaotique comme ils luttent pour réussir, survivre, se libérer et aller de l’avant. Tout commence après un attentat à la bombe dans le quartier, le lycée Grand Army est bouclé, et l’énorme pression générée se répercute sur la “fête du siècle” prévue ce soir-là.

Au casting de cette première saison de Grand Army, nous trouvons Odessa A’zion, Amalia Yoo, Jayson Jackson, Amir Bageria et Odley Jean dans les premiers rôles. Ils sont accompagnés par Alphonso Romero Jones, Marcela Avelina, Crystal Sha’re Nelson, Brittany Adebumola, Ashley Ganger et Anthony Ippolito.

