Pas de saison 2 pour Grand Army et Arrête Papa, tu me fais honte !, Netflix officialise l’annulation des deux séries

Certaines annulations n’arrivent pas comme des surprises, comme celle de Grand Army dont la saison 1 a été mise en ligne sur Netflix il y a 8 mois, un temps beaucoup trop long pour espérer l’annonce d’un renouvellement sur la plateforme. La série ne reviendra ainsi pas pour une saison 2, tout comme la sitcom Arrête Papa, tu me fais honte ! proposée ce printemps.

Teintée à son lancement par des accusations de racisme dans la writers’ room, Grand Army n’a pas fait de vagues auprès des abonnés en dépit d’un accueil critique en grande partie positif. La série ne se composera donc que de 9 épisodes.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette création de Katie Cappiello basée sur sa pièce de théâtre Slut: The Play, Grand Army aborde l’expérience d’adolescents faisant face à des challenges modernes, explorant la culture du viol, le racisme ou encore la pauvreté. L’histoire s’articule autour de cinq élèves du plus grand lycée public de Brooklyn qui doivent composer avec un monde chaotique comme ils luttent pour réussir, survivre, se libérer et aller de l’avant. Tout commence après un attentat à la bombe dans le quartier, le lycée Grand Army est bouclé, et l’énorme pression générée se répercute sur la “fête du siècle” prévue ce soir-là.

Marquant le retour de Jamie Foxx dans le genre de la sitcom, Arrête Papa, tu me fais honte ! est également passée relativement inaperçue — en dépit de sa star. Son annulation n’est pas réellement étonnante.

Créée par Jamie Foxx et scénarisé par Bentley Kyle Evans (ancien showrunner de The Jamie Foxx Show), Arrête Papa, tu me fais honte ! s’inspire de la véritable relation de Foxx avec sa fille et nous propose donc une histoire de famille mêlant humour et émotion. Brian Dixon (Jamie Foxx), chef d’entreprise accompli et célibataire, se retrouve soudain père à plein temps de sa fille adolescente Sasha (Kyla-Drew). Épaulé par son père (David Alan Grier) et sa sœur (Porscha Coleman), Brian compte bien s’acquitter de son rôle du mieux qu’il le peut. Sasha, quant à elle, va avoir besoin de toute l’aide possible pour gérer cette nouvelle situation.

Tags : Netflix moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.