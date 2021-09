Grantchester Saison 6 : Will et Geordie reprennent leurs enquêtes, dès ce soir sur ITV

Will Davenport et Geordie Keating reprennent du service sur ITV, l’improbable duo doit résoudre de nouvelles affaires dans la saison 6 de Grantchester qui est diffusée à partir de ce vendredi 3 septembre sur la chaine britannique.

De quoi nous parle Grantchester Saison 6 ?

Nous sommes maintenant en 1958, et comme d’habitude, Wille et Geordie vont faire équipe pour résoudre différentes affaires, dont un meurtre ayant eu lieu alors que tout le monde est en vacances.

De son côté, Leonard va se retrouver pris dans un potentiel scandale lorsque quelqu’un menace d’exposer son homosexualité, ce qui pourrait avoir de graves conséquences pour lui — être homosexuel était considéré comme un crime en Angleterre jusqu’en 1967.

Par ailleurs, l’amitié entre Geordie et Will sera de nouveau mise à l’épreuve avec l’arrivée de Johnny, un ancien ami de l’armée de Geordie qui travaille maintenant en tant qu’avocat défendant les criminels. Cela va entrainer l’inspecteur de police dans une voie sombre et Will fera de son mieux pour éviter qu’il ne se laisse consumer par cette noirceur.

Le Casting de Grantchester Saison 6

On retrouve naturellement Robson Green et Tom Brittney, qui reprennent respectivement leurs rôles de Geordie Keating et Will Davenport, mais aussi Tessa Peake-Jones (Mrs. Chapman), Al Weaver (Leonard Finch), Kacey Ainsworth (Cathy Keating), Oliver Dimsdale (Daniel Marlowe), Nick Brimble (Jack Chapman), Melissa Johns (Miss Scott) et Bradley Hall (Larry Peters).

Cette saison 6 de Grantchester accueille en invités Jemma Redgrave, Gary Beadle, Rachael Stirling, Miles Jupp et Rebecca Front.

Une saison 7 pour Grantchester ?

La saison 6 n’a pas encore commencé d’être diffusée, mais ITV et PBS ont déjà officialisé le renouvellement de la série pour une saison 7. Les deux chaines et partenaires ont en effet profité du début du tournage en août pour annoncer que Will et Geordie vont continuer à résoudre des crimes à Grantchester.

