Une saison 7 pour Grantchester, ITV et PBS renouvellent la série avant la diffusion de la saison 6

La saison 6 de Grantchester sera diffusée à partir du 3 octobre 2021 sur PBS. Si la chaine britannique ITV n’a, de son côté, pas encore annoncé de date de lancement pour ces nouveaux épisodes, il n’y aura pas besoin d’attendre la fin de la diffusion de la saison 6 pour apprendre le sort de la série cette fois-ci.

En effet, ITV et PBS ont déjà officialisé le renouvellement de la série pour une saison 7. Mieux que cela encore, les deux partenaires ont plus ou moins annoncé la nouvelle lors du début du tournage, qui a commencé fin juillet.

De quoi nous parlera Grantchester Saison 7 ?

Grantchester se poursuit donc pour de nouvelles investigations avec Robson Green et Tom Brittney, qui reprennent respectivement leurs rôles de Geordie Keating et Will Davenport.

La saison 7 prendra alors place au cours du long été de l’année 1959, au cours de la saison des mariages au village de Grantchester. Alors que Will unit de multiples couples, Geordie reste quant à lui bien occupé avec des meurtres locaux. Avec une nouvelle décade au tournant, tout le monde se demande ce que le futur leur réserve et des décisions pourraient bien être prises et changer le quotidien à Grantchester pour toujours.

Le Casting de Grantchester Saison 7

Aux côtés des deux têtes d’affiche, on retrouvera dans ces nouveaux épisodes de Grantchester Tessa Peake-Jones (Mrs. Chapman), Al Weaver (Leonard Finch), Kacey Ainsworth (Cathy Keating), Oliver Dimsdale (Daniel Marlowe), Nick Brimble (Jack Chapman), Melissa Johns (Miss Scott) et Bradley Hall (Larry Peters).

Parmi les invités de cette saison, nous aurons par ailleurs Charlotte Ritchie, Ellora Torchia, Emma Cunniffe, Janie Dee, Philip Whitchurch, Rowena King, Anna Wilson-Jones ou encore Michael D. Xavier.

Cette saison 7 de Grantchester marque également le début de Tom Brittney derrière la caméra, l’interprète de Will Davenport réalise en effet le troisième épisode de cette saison.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.