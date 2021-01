Green Arrow and the Canaries : The CW abandonne le projet de spin-off d’Arrow, mais pas encore celui de The 100

Voilà bientôt un an qu’Arrow s’est terminée et, juste avant de faire ses adieux, la série nous introduisait à son potentiel nouveau spin-off intitulé Green Arrow and the Canaries avec un backdoor pilot. Avec les upfronts qui n’ont pas pu se dérouler comme d’habitude et le futur des productions de la chaine incertain, The CW n’avait pas fixé le sort de ce projet au printemps dernier.

Cela a donc changé. Il a été officiellement annoncé que Green Arrow and the Canaries ne verra pas le jour. Comme on pouvait le découvrir dans l’épisode 9 de la saison 8 d’Arrow, cette série devait nous entrainer dans le futur, en 2040, auprès Mia Smoak (Katherine McNamara), Laurel Lance (Katie Cassidy) et Dinah Drake (Juliana Harkavy) qui reprenaient le combat après 20 ans de calme à Star City. D’autres figures clés de la série originales devaient également refaire des apparitions.

Si Green Arrow and the Canaries ne verra jamais le jour, l’Arrowverse a encore de beaux jours devant lui. La saison 2 de Batwoman débute le 17 janvier, la saison 7 de The Flash arrive le 23 février sur The CW, tandis que Black Lightning sera de retour pour son ultime saison le 8 février (et introduira à son tour son potentiel spin-off). La prochaine saison de Supergirl sera également la dernière, mais son spin-off Superman & Lois aura déjà fait ses débuts (le 23 février) avant qu’elle ne revienne.

Terminons avec un autre spin-off dont le futur n’a selon Deadline toujours pas été officiellement déterminé, celui de The 100 (introduit dans l’épisode 8 de la saison 7). Comme avec Green Arrow and the Canaries, les contrats des acteurs sont arrivés à leur terme l’année dernière, mais le projet n’a pas encore été abandonné par The CW. Cependant, ses chances sont maigres à ce stade.

